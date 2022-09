João Matos antevê Supertaça: «Eu e os meus colegas não nos cansamos de vencer»

A temporada 2022/23 de futsal arranca já este domingo, com um sempre emocionante Sporting-Benfica, no caso a contar para a Supertaça. Na antevisão da partida, que se disputa no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, João Matos, capitão dos leões, assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou o desejo de adicionar mais um troféu ao seu já vasto palmarés.

“O Benfica vai querer vencer um título que já lhe foge há algum tempo, mas nós não temos margem para facilitar porque essa é a nossa mentalidade e a nossa identidade. Espero um jogo intenso, competitivo e no qual os pormenores podem fazer a diferença. As duas equipas estão preparadas para este momento”, começou por dizer o fixo, que recusou a ideia de que o triunfo de Portugal na Finalíssima, prova onde estiveram presentes vários jogadores dos dois clubes, sirva como fator de motivação: “Mudámos o chip para o clube e se tivéssemos perdido a Finalíssima iríamos encarar este troféu com a mesma ambição. Eu e os meus colegas não nos cansamos de vencer, a nossa identidade é essa e o clube tem de ser respeitado assim. Há dois anos que ganhamos tudo o que há para ganhar em Portugal e não foi por isso que abrandámos. Pode cair para os dois lados, mas queremos dar continuidade a este momento”.

João Matos concluiu dizendo que tanto Sporting como Benfica estão preparados para as eventuais surpresas que possam surgir na partida. “As surpresas podem aparecer em esquemas táticos ou numa situação de 5X4. Não em processo de jogo ou identidade das equipas. Mesmo que haja pequenas alterações, ambas as equipas têm jogadores inteligentes, que andam nisto há muito tempo e que conseguem anular e prever muita coisa.Uma equipa ser enganada uma ou duas vezes pode acontecer, mas depois vai-se adaptar. Temos as nossas armas e queremos apresentar algo novo para causar surpresa e queremos que funcione, mas o Benfica pensará da mesma forma. No entanto, tal como disse, há jogadores inteligentes dos dois lados e o controlo emocional é muito importante porque este jogo decide tudo. Queremos dar continuidade a esta onda de troféus”, rematou.