João Matos: «Contra um adversário destes, nunca é uma vitória fácil»

João Matos, capitão do Sporting, salientou a dificuldade que o Benfica incutiu na final da Taça de Portugal, assumindo que o triunfo leonino () esteve longe de ser fácil."Contra um adversário destes, nunca é uma vitória fácil. Mesmo em resultados avolumados que já tivemos, nunca foram exibições fáceis. Como se costuma dizer, estes dérbis são decididos ao detalhe. Hoje, a bola parada fez muita diferença. No fim, o Sporting soube sofrer. A meu ver, tem o mérito nesta vitória. Acho que fomos superiores. Esta é a 4.ª Taça de Portugal seguida e o 7.º troféu nacional consecutivo. É uma grande marca. Estamos de parabéns", atirou o internacional português, em declarações na 'flash' do Canal 11.