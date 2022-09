João Matos dedicou vitória na Supertaça a ex-fisioterapeuta do Sporting que "sofreu um acidente grave"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antes de começar a falar sobre o triunfo do Sporting sobre o Benfica na Supertaça de futsal, o internacional português e capitão dos leões João Matos aproveitou o momento na 'flash-interview' do '11' para deixar uma mensagem de força a Andrew Durães, ex-fisioterapeuta dos leões que terá sofrido "um acidente grave".

"Antes de começar, deixe-me só deixar umas palavras ao nosso antigo fisioterapeuta, o Andrew, que sofreu um acidente grave e desejar uma grande força para a família dele", começou por dizer o atleta dos leões, antes de analisar o encontro: "Iniciamos a época como queríamos e ambicionávamos e como fazia parte dos nossos objetivos. Um típico dérbi, emocionante, com muitos golos e adrenalina. A par do feminino, a acabar nas penalidades. O Benfica foi sempre atrás do resultado, o Sporting esteve sempre na frente menos quando o Benfica empatava. Deixamos, por momentos, de ter posse de bola e de jogar. O Benfica foi um excelente adversário, mas o Sporting foi mais competente e na hora da decisão fomos uns justos vencedores na minha opinião."

E terminou: "Quando disse que era difícil surpreenderem-nos falava de uma bola estratégica, mas há jogadores com muita inteligência em ambos os lados e que anulam e preveem essas novas tentativas de surpreender. Equilibrado, com duas grandes equipas e excelentes jogadores de ambos os lados. Podia cair para os dois lados? Podia. Mas a alma do Sporting é muito forte e hoje mostrámos mais uma vez que, após dois plenos, iniciámos a época da melhor maneira."