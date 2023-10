João Matos e o dérbi com o Benfica: «Podemos ficar com uma vantagem de quatro pontos»

João Matos garante que o Sporting está confiante e motivado apesar do pouco tempo para preparar o dérbi com o Benfica devido aos jogos das seleções. "É apenas ajustar alguns detalhes em que queremos surpreender o adversário, porque no modelo de jogo, no processo ou na construção pouco há para inovar, não só pela falta de tempo de preparação como por não querermos fugir dos princípios que nos têm levado ao sucesso nos últimos anos. Avizinha-se um jogo intenso e muito equilibrado com duas grandes equipas com valores individuais e coletivos dos dois lados", disse o internacional português.

O fixo de 36 anos explicou que aumentar para quatro pontos a diferença para as águias seria importante, mas não decidiria nada nesta altura. "Podemos ficar com uma vantagem de quatro pontos sobre o nosso eterno rival, mas não é determinante nem vai decidir nada. Voltar a vencer o Benfica seria importante, mas a fase regular não se fecha agora", finalizou.