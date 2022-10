João Matos e o recorde de jogos na Liga dos Campeões: «É um orgulho muito grande»

A presença no jogo da Ronda Principal, da Liga dos Campeões, diante do MFC Ayat, fez de João Matos o jogador com mais encontros oficiais disputados na prova: 70. O capitão do Sporting mostrou-se muito contente pelo registo ímpar no futsal europeu."É um orgulho muito grande entrar na história do futsal como o jogador com mais jogos na UEFA Futsal Champions League, que é a melhor prova de clubes no Mundo. É também um sinal que o Sporting esteve muitas vezes presente nas grandes decisões, o que faz com que eu tenha muitos jogos. Felizmente, estive nesses momentos e faço parte de uma história bonita do clube que me catapultou para este recorde. Não penso em recordes individuais, mas sim em fazer o meu trabalho bem feito. Essa consistência fez com que chegasse a estes números, que são grandes e bonitos. Estou muito feliz por atingir esta marca", frisou, citado pelo site dos leões.O internacional português, de 35 anos, estava empatado com o azeri Rizvan Farzaliyev, e deu agora conta da vontade "ampliar estes números" já com os objetivos coletivos em mente para esta temporada."Faltam-nos seis finais pela frente para atingirmos o nosso objetivo. Por isso, que sejam seis jogos a mais nesta época de UEFA Futsal Champions League, que vai ser, certamente, duríssima como tem sido nesta ronda principal. Estamos cientes das nossas ambições e qualidade e acreditamos que vamos fazer mais seis jogos", deu conta o fixo luso dos verde e brancos.