João Matos nega insultos de André Sousa e elogia 'rival': «Benfica tem muita sorte em tê-lo»

João Matos, jogador de futsal do Sporting, sublinhou esta quinta-feira a grande amizade que tem com André Sousa, guarda-redes do Benfica e companheiro na Seleção Nacional a quem deixou grandes elogios.





"Somos adversários e amigos. Temos uma amizade muito mais forte do que aquilo que se possa passar dentro de campo. Falou-se que ele me insultou no jogo 2, sinceramente não ouvi. Conheço-o bem, é uma pessoa muito emocional, deixa-se levar e não foi direcionado para mim de forma ofensiva. Adoro-o e vou dar-me sempre muito bem com ele, quer eu ganhe, quer perca. A amizade é muito forte", disse o fixo de 35 anos, à margem da inauguração do Kipsta Futsal Lab , no pavilhão dos Leões de Porto Salvo."Dei-lhe os parabéns pelo final de época extraordinário que fez. Depois do Europeu foi sem duvida o melhor guarda-redes português a atuar em Portugal. Foi muito decisivo para o Benfica, que tem muita sorte em tê-lo neste momento de forma. Foi um abraço normal de quem ganhou. Ele perdeu, mas se não estamos alerta... Não quero que aconteça o contrário tão depressa, mas estamos sujeitos", acrescentou.João Matos fez ainda um balanço "extraordinário" da última temporada, marcada pelos quatro títulos nacionais (campeonato, Taça, Taça da Liga e Supertaça) todos conquistados em finais frente ao grande rival Benfica."Oito jogadores não fizeram a pré-epoca no clube, fomos diretos para a Seleção. Os portugueses foram campeões do Mundo e mais tarde da Europa, como foi o meu caso. Logo aí já era uma época muito boa. Depois, fizemos o pleno nacional pelo segundo ano consecutivo, por isso acaba por ser extraordinário. Logicamente faltou a Champions, mas defrontámos uma equipa que estava no seu pico de forma, com jogadores incríveis. Reconhecemos que o Barcelona foi superior. Resta-nos trabalhar para no próximo ano estarmos novamente na decisão", analisou João Matos.O capitão leonino abordou ainda o final de carreira de Bebé, que vai assumir funções na estrutura técnica da Federação . "Deus queira que se mantenha nos sub-19 e não venha para os seniores enquanto eu lá andar (risos). É extraordinário e esse é o caminho. Jogadores internacionais, como o Bebé, que tiveram grande história e conseguiram alcançar o topo pela Seleção, que também têm competência e são seres humanos extraordinários, devem ficar ligados à modalidade. Seja na FPF ou nos clubes. As minhas felicitações para ele e que fique muitos anos", comentou.