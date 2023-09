Joaquim Evangelista elogia "brilhante" título europeu da seleção sub-19 de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Sindicato dos Jogadores classificou como "brilhante" o triunfo da seleção portuguesa sub-19 de futsal, que este domingo se sagrou campeã europeia da categoria pela primeira vez, referindo que "reforça a esperança" no futuro da modalidade.

"Felicito fervorosamente a seleção nacional masculina sub-19 de futsal pela brilhante conquista do primeiro Campeonato da Europa de sempre desta categoria para Portugal. Este triunfo não deixa dúvidas sobre a qualidade do trabalho desenvolvido por toda a comitiva nacional neste torneio, mas não posso deixar de destacar o talento e a atitude dos jogadores, que desde tenra idade têm demonstrado merecer pisar os maiores palcos internacionais", referiu Joaquim Evangelista.

O presidente do sindicato salientou ainda que este triunfo "reforça a esperança no futuro do futsal português" e que "dignifica" todo o desporto nacional.

Portugal chegou ao título depois de vencer na final a Espanha por 6-2, num jogo em que esteve a perder por dois golos.

Em Porec, na Croácia, a equipa das 'quinas' sofreu dois golos apontados por Pol Salas (cinco e seis minutos), mas conseguiu empatar antes do intervalo, com tentos de Lúcio Rocha (10) e Andriy (20).

Na segunda parte, um autogolo de Pol Salas (27) deu a primeira vantagem a Portugal, que foi ampliada Tomás Colaço (36), Lúcio Rocha (37) e Pedro Santos (39).

Portugal, que tinha sido finalista vencido na última edição e que na fase de grupos já tinha vencido os espanhóis, assegurou o troféu frente à seleção que tinha vencido as duas edições da competição.