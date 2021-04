Joel Rocha antevê Liga dos Campeões: «O Benfica quer escrever a própria história»

O treinador do Benfica, Joel Rocha, afirmou esta terça-feira que os encarnados querem escrever a sua própria história na Liga dos Campeões, apesar de esperar um jogo "muito difícil e equilibrado" com os cazaques do Kairat.

"É um privilégio para o Benfica estar presente nesta competição e nesta 'final eight'. O Benfica tem história nesta competição e estamos na Croácia para escrever a nossa própria história. Sabemos que o jogo será muito difícil, equilibrado e um dos melhores do torneio", expressou, em antevisão ao duelo dos quartos de final da prova.

Joel Rocha falou em videoconferência de imprensa, já em solo croata, onde o Benfica inicia, nesta quarta-feira, a caminhada na fase final, diante do Kairat, campeão do Cazaquistão e recordista de participações (17) no torneio, nove das quais com presença na etapa decisiva, traduzida em duas conquistas, em 2013 e 2015, esta última em Lisboa.

"São duas equipas que se conhecem bem, extremamente bem orientadas, com grandes jogadores, valiosos e experientes. O Benfica está pronto a iniciar a competição e queremos, acima de tudo, estar concentrados nos nossos comportamentos, ações e, de acordo com o que conhecemos do adversário, preparar o jogo do ponto de vista da adaptabilidade", explicou.

O conjunto lisboeta entra com o quinto melhor ranking entre os oito finalistas, ao passo que o Kairat ocupa a quarta posição e conta, nas suas fileiras, com o pivot Fernandinho, que representou as águias nas últimas três temporadas, mas Joel Rocha sublinhou o conhecimento mútuo e destacou ter à sua disposição "jogadores de grande qualidade".

"O Fernandinho é um grande jogador. Escreveu a sua história no Benfica, fomos muito felizes com ele, estamos muito agradecidos e continuará sempre a ser um amigo do Benfica, por tudo o que fez. Durante o jogo, ele será um jogador de uma equipa extremamente difícil, em que tudo faremos para superar as dificuldades e o coletivo do Kairat", frisou.

O iraniano Tayebi efetuou o caminho inverso, trocando o Kairat pelo Benfica no início da época, mas Joel Rocha assinalou que os jogadores trazem "informações de pormenores para este tipo de jogos", preferindo concentrar-se no coletivo em vez de em atletas específicos.

"O jogo é disputado por duas grandes equipas, recheadas de grandes jogadores, onde se incluem o Fernandinho e o Tayebi. Cada um conhece o adversário à sua maneira e fará o seu melhor para sair vencedor. Com a ajuda do Tayebi e de tudo o que conhecemos, podemos superar as adversidades que teremos e, como equipa, estarmos mais perto de vencer", atirou.

O Benfica, que venceu a Liga dos Campeões em 2009/10, defronta o Kairat nesta quarta-feira, às 15:00 locais (14:00 em Lisboa), e, em caso de triunfo, encara, no próximo sábado, o vencedor da partida entre o campeão europeu Barcelona e o FK Dobovec, da Eslovénia.

A final está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), com todos os jogos no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.