Joel Rocha e a exibição do Sp. Braga frente ao Palma: «Gostei muito da reação à desvantagem»

Apesar do empate com o Palma Futsal (3-3) na estreia do Record International Masters Futsal, Joel Rocha, treinador do Sp. Braga, mostrou-se satisfeito com o desempenho da sua equipa."Jogo com períodos de domínio repartido, em que a utilização pelas duas equipas de guarda-redes subido retirou velocidade", analisou, acrescentando: "Gostei muito da reação à desvantagem, pois conseguimos mostrar intensidade a defender e mobilidade a atacar, chegando ao empate".Recorde-se que os minhotos abriram o marcador aos 9', por Robinho, mas Marcelo igualou nesse mesmo minuto. Tiago Brito recolocou os bracarenses na frente, aos 12', com Tayebi a fazer novo empate três minutos volvidos. O mesmo Tayebi bisou aos 29' e colocou os atuais campeões europeus na dianteira pela primeira vez, só que Rosetti fixou o resultado final aos 34'. Nos penáltis, que terão lugar em todos os encontros, para efeitos de desempate, o conjunto espanhol acabou por levar a melhor por 5-3.