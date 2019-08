Joel Rocha: «Equipa mostrou solidez e capacidade de sofrimento»

O treinador do Benfica, Joel Rocha, ficou satisfeito com a resposta da equipa "num jogo de preparação em contexto de grande exigência". "Já esperávamos que assim fosse, entre duas equipas de dimensão mundial", acrescentou.O duelo com o Kairat "teve um pouco de tudo, foi bem jogado e mostrou dois conjuntos empenhados em fazer bem as coisas", adiantou o responsável encarnado. "O Kairat obrigou-nos a defender e a sermos uma equipa muito solidária na segunda parte, mas, mesmo não tendo bola nem situações de finalização, nunca perdemos o foco."O Benfica, assinala Joel Rocha, mostrou, nesse período, "solidez e capacidade de sofrimento e o empate acabou por soltar a equipa para uma boa ponta final, na qual marcou dois golos e defendeu bem quando o adversário utilizou guarda-redes avançado".O Benfica nunca conquistou o Record International Masters e Joel Rocha promete "jogar para ganhar", hoje, diante do Inter Movistar, sem deixar de salientar que "o foco está no dia 30, na Supertaça".O jovem Afonso Jesus também falou no final e mostrou-se feliz pelo golo: "Estou a viver sensações incríveis, jogando ao lado das grandes estrelas do futsal, com todos os meus sonhos a tornarem-se realidade. O Kairat exigiu muito de nós, num jogo de grande qualidade no qual fomos muito eficazes."