Joel Rocha: «Estou há um ano e meio em Braga e estou completamente apaixonado»

Descontente com a eliminação nas meias-finais do playoff da Liga Placard, após a derrota por 3-2 com o Benfica na 'negra', Joel Rocha assumiu estar "orgulhoso" pela resposta que os seus jogadores deram na quadra após a desvantagem de três golos que a equipa teve no marcador. Em declarações ao 'Canal 11', o treinador do Sp. Braga sublinhou as qualidades do seu plantel, sobretudo as humanas.

"Foi um jogo que teve todos os ingredientes de uma grande final, de uma grande decisão, onde era o tudo ou tudo. Uma primeira parte equilibrada e mais difícil para nós, chegámos poucas vezes a zonas de finalização. Só que ainda assim conseguimos impedir o Benfica de fazer o golo e fomos aguentando, suportando e superando a investida do Benfica", atirou.





"A segunda parte começou ligeiramente melhor para nós. Mas depois o Benfica faz o 1-0, o 2-0, o 3-0 e fica mais difícil para nós. Aí sobressai o que me deixa orgulhoso, as qualidades de caráter que nós este ano tivemos a felicidade de reunir no nosso plantel. O que sobressai depois é o caráter, a superação e a nossa ambição. E a forma como nós procurámos o golo, o primeiro e o segundo, e estivemos a poucos centímetros de fazer o empate a poucos segundos do jogo é sinónimo disso. Esta simbiose que se criou este ano entre nós no campo e os nossos adeptos na bancada que seja reforçada daqui para a frente. A palavra que me fica é de eterno e profundo orgulho. Estou há um ano e meio em Braga e estou completamente apaixonado pelos atletas, a nossa estrutura e os nossos adeptos. Que este seja o ponto de partida para melhores épocas daqui para a frente."

O que faltou para levar de vencido o Benfica

"Do ponto de vista concreto golos, para pelo menos empatarmos e levarmos a eliminatória para prolongamento. Mas estou extremamente orgulhoso pela forma como nós procurámos atacar a baliza [do Benfica]. Fizemos tudo. Os nossos jogadores acabaram o jogo completamente estourados. Só lhes posso estar gratos. Para além das qualidades de caráter que eu lhes reconheço, têm qualidades desportivas também muito acima da média, o que me deixa muito feliz. Sou uma pessoa feliz pelas qualidades que reunimos no plantel. Queremos aproximar o Sp. Braga [dos rivais], desafiar a lógica. Que esta época seja o ponto de partida para isso", terminou.