Joel Rocha: «Não querendo ser indelicado, penso que o melhor em campo foi o Guitta»

Joel Rocha, treinador do Benfica, considera que Guitta, guarda-redes do Sporting, foi decisivo para o triunfo dos leões (6-2) na final da Taça da Liga de futsal.





"Em primeiro lugar, parabéns ao Sporting. Foi um justo vencedor. O Sporting foi melhor, mais eficaz, mais competente. Em relação a nós, não querendo ser indelicado com ninguém penso que o jogador do jogo foi o Guitta, guarda-redes do Sporting. O Benfica na primeira parte fez um jogo proativo. O que nos tira do resultado foi o início da segunda parte. Essa entrada na segunda parte não queríamos que acontecesse, mas acabou por acontecer. Agora, é olhar para o que resta", referiu o técnico encarnado ao Canal 11.