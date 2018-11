Joel Rocha: «O Benfica na primeira parte não cometeu seis faltas»

Joel Rocha, técnico do Benfica, mostrou-se desiludido pela eliminação do Benfica na Liga dos Campeões de futsal após o empateno Pavilhão João Rocha frente ao Sporting e lembrou o número de faltas dos encarnados que originou o golo de Cardinal."A primeira palavra vai para os meus jogadores, que trabalharam e acreditaram. Justificámos muito mais do que aconteceu. A segunda palavra vai para os adeptos, que hoje nada nem ninguém os demoveu de nos apoiar. Na primeira parte, o Sporting foi melhor do que o Benfica, teve mais qualidade de bola, foi muito mais agressivo a defender e tivemos muitas dificuldades.Depois de estarmos a vencer por 1-0, o empate surge de um lance que é originado pela sexta falta, mas o Benfica na primeira parte não cometeu seis faltas. O empate até penalizava a produção do Sporting. Na segunda parte, foi um jogo de sentido único e obrigámos o guarda-redes do Sporting a intervir. Fizemos tudo o que estava sob o nosso controlo para o segundo golo. Termina aqui a nossa caminhada europeia, a interna está viva e é aí que concentramos atenções.[Sobre a aposta no suplente Cristiano para defender livre de 10 metros] Os jogadores são especialistas em determinado tipo de funções. O Cristiano é especialista no nosso plantel a defender livres de 10 metros, mas não quer dizer que os vá parar todos. É uma situação normal.[Sobre o impacto da eliminação europeia] O nosso objetivo era atingir a 'final four'. Não estamos satisfeitos, mas estou orgulhoso e honrado pela forma como nos apresentámos nestes três jogos. Lutámos até à exaustão. Estivemos até à buzina dentro do objetivo do golo. Afeta diretamente que no fim de semana de abril ou maio em que houver a 'final four' não há competição para nós. Seguimos, tal como até aqui, convictos das nossas capacidades."