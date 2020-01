Joel Rocha: «Parte desta conquista é para a família do Paulo Gonçalves»

O Benfica venceu este domingo o Sporting por 5-4 e conquistou a Taça da Liga em futsal pela terceira vez consecutiva. Na análise ao jogo, Joel Rocha mostrou-se muito agradado pela exibição e mais pela vitória, num jogo que cumpriu o que o técnico tinha prometido: que seria o melhor jogo de futsal do mundo.





"O jogo seguiu a tendência dos dérbis: equilibrado, emoção quanto baste e qualidade aos quilos. Estou deslumbrado com este espetáculo e com o empenho de todos. Alguns dos meus jogadores nem estão a conseguir festejar, enquanto alguns adversários acabaram o jogo sem forças para caminhar", começou por dizer."Se dúvidas houvesse, eu volto a sublinhar: é o melhor jogo de futsal do mundo. Saímos vencedores, porque tivemos o mérito de manter o foco e o equilíbrio nos momentos em que estávamos em desvantagem, sem nunca nos desviarmos do caminho do golo. O momento que orienta a vitória é o golo do Robinho, que nos dá uma vantagem de dois golos e algum conforto para defender o 'cinco para quatro' do Sporting.""Vamos aprendendo com aquilo que vivenciamos. Vemos que tipo de contacto podemos ter quando aparecem Cardinal e Rocha de costas para a baliza, mas depois ainda temos de controlar os apoios e outros jogadores que jogam de frente.""Quando algum dos nossos era ultrapassado ou quando algum jogador do Sporting se conseguia desviar, apareceu sempre mais um corpo à frente. Isso ganha dérbis e hoje o Benfica voltou a ser uma equipa muito solidária em termos defensivos. Outra forma de gerir as faltas é ter a bola. Estivemos fantásticos no momento de suportar as cinco faltas.""Num dia de festa e que ficará na história do clube, quero deixar uma palavra de condolências para a família do Paulo Gonçalves. Um atleta de alta competição que representou o desporto português, as nossas cores também e faleceu a fazer aquilo que mais gosta. Parte desta conquista é para eles."