Joel Rocha: «Perdemos um jogo, mas mantemos tudo o que é a nossa identidade e caráter»

Joel Rocha analisou a derrota frente ao Benfica (6-1) que ditou a eliminação do Sp. Braga da Taça da Liga de futsal."Em primeiro lugar, parabéns aos nossos adeptos por se fazerem sentir e ouvir, porque é muito importante para nós. Fazem parte de nós e têm estado connosco nos momentos bons e hoje estiveram num momento menos bom e agradecemos a sua presença. Em segundo lugar, parabéns ao Benfica, que foi melhor, justo vencedor, melhor que o Sp. Braga e consegue o passaporte para a final de forma justa. Em terceiro lugar, perdemos um jogo, mas mantemos tudo o que é a nossa identidade e caráter. A perder, que seja com aquilo que nos caracteriza, a procurar a baliza contrária, com jogo de pivô, com jogo de 4-0, com jogo de um contra um, com guarda-redes subido e isso mantivemos. É isso que nos tem trazido tão bons dividendos e resultados e se hoje não saiu melhor também foi por mérito do Benfica e da estratégia que montaram", começou por dizer o técnico dos minhotos em zona mista."Em alguns momentos, houve incapacidade para interpretar a defesa adversária, porque se entramos bem no jogo, saindo na frente do resultado, depois sofremos o empate com o guarda-redes avançado deles e aí a responsabilidade a minha. O 2-1 do Benfica somos nós a procurar a baliza do Benfica e vamos continuar a fazê-lo, que fique bem claro. Vamos continuar a potenciar a qualidade dos nossos jogadores. Com o Deivid e o Leandro, temos um jogo agressivo no ataque e tenho a convicção que vamos acertar mais vezes do que falhar. Ao longo da 1ª parte, senti que fomos algo apáticos e displicentes nos duelos. Senti o Benfica mais rápido, intenso e forte. Só cometemos duas faltas na 1ª parte, mas faltou mais agressividade. A nossa defesa não esteve coletivamente coordenada e afinada nos tempos de pressão. Na 2ª parte, penso que o 3-1 acaba por nos afetar bastante, até pela forma como foi. Naquele momento, um dos nossos argumentos e forças ficou uma força do adversário. O 3-1 deixou o Benfica muito confortável, estável e a partir daí geriu o jogo. Estivemos sempre atrasados e o resultado dispara. Perdemos um jogo, mas não perdemos mais que isso", acrescentou o técnico dos arsenalistas."A nossa vontade é de vencer e não de ter medo de perder. Caso eles possam vir a ter alguns comportamentos mais seguros, estou cá eu para estimulá-los a continuarem a arriscar. São jogadores diferenciados, que fazem mais coisas bem que o contrário. Quando há qualidade e talento, tem de ser potenciado e não escondido. O que hoje não correu bem, nós vamos melhor. O que tem trazido até aqui, é o que nos vai levar daqui para a frente, a melhorar e a fazer as coisas bem. Não duvidamos do que somos, nem do que fazemos. Objetivo mantém-se: ganhar o próximo jogo."