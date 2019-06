Joel Rocha: «Que nada nem ninguém se deixe condicionar...»

Desapontado pela derrota que obriga o seu Benfica a disputar um quinto jogo para definir o campeão nacional diante do Sporting, Joel Rocha deixou críticas indiretas à equipa de arbitragem, por considerar que esta se deixou "condicionar". Ainda assim, o técnico encarnado deixa claro que na 'negra' a sua equipa partirá com o propósito de alcançar a reconquista."Para o futsal em Portugal é muito bom haver quinto jogo, mas para o futsal ainda é muito melhor que quem toma decisões não se deixe condicionar pelo que é dito a quente depois dos jogos. Porque, como é hábito recorrente, aconteceu e, mais uma vez, consegue-se tirar dividendos.Hoje fomos muito limitados na organização defensiva, estivemos mais tempo a defender do que com bola. Além das dificuldades que o Sporting foi criando, fomos sendo empurrados para perto da nossa baliza. Isso foi-nos dificultando, mas nunca nos venceu. Tenham coragem de escrever aquilo que viram. O futsal português merece mais e melhor. Que nada nem ninguém se deixe condicionar pelo que quer que seja.Em relação ao jogo, começámos a perder, começámos a ser empurrados para trás. No intervalo, estávamos com o equilíbrio emocional no ponto certo para ir à procura do resultado e vencer. Na segunda parte, fizemos um bom jogo do ponto de vista da organização e da objetividade. Empatámos, fazemos o 3-2 a minuto e meio do fim. Depois, no '5 para 4', numa ação em que o Rocha é muito forte, o Sporting faz o empate.Não falta nada, o Benfica está a competir perante um grande adversário, muito bem trabalhado. Nós respeitamos imenso o adversário, não sei se é assim. Nem Benfica, nem Sporting vão conseguir estar por cima os 40 minutos, é a realidade. São duas grandes equipas que têm os seus momentos.Começamos o prolongamento com cinco faltas e isso condiciona o nosso jogo, porque os nossos jogadores sentem que a qualquer toque... Uma coisa é defendermos com cinco faltas, outra coisa é defender com quatro. E como surge o 4-3? Num livre direto. Não estamos satisfeitos com o resultado. Mas nada nem ninguém nos vai retirar a ambição. Temos memória, o Benfica vai lutar por esta reconquista ao último segundo, fiel à sua identidade. Vai acabar como nós queremos, a vencer. Tenho essa convicção, não tenho essa certeza, mas tenho essa fé."