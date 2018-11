Joel Rocha: «Tivemos mérito e inteligência de saber jogar»

Joel Rocha, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa frente aos croatas do Novo Vrijeme, que acabaram goleados pelas águias por 5-0 na Ronda de Elite da Liga dos Campeões."É o resultado que fica. O que conseguimos foi com mérito e com inteligência de saber jogar o que o jogo nos foi pedindo. Conseguimos eliminar as virtudes deles, com muito contacto e duelo físico. Conseguimos contornar isso com uma defesa a pressionar. Fomos muito fortes em termos da bola parada, quer a nível ofensivo quer a nível defensivo. É uma vitória justa e até criámos situações para conseguirmos mais golos. Foram três ou quatro bolas no ferro, mas não choramos por termos falhado. Ganhar o primeiro jogo da forma como fizemos deixa-me satisfeito", referiu.Segue-se o Sibiryak na sexta-feira e o timoneiro encarnado avisa que será um jogo distinto: "A equipa russa do Sibiryak é experiente e joga num campeonato competitivo. A abordagem terá d ser diferente. No ataque, usa muitas vezes a situação de colocar o guarda-redes na frente, a 40 metros da sua baliza. Se formos organizados e rigorosos, vai ser uma vantagem".