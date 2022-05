Jogador de futsal morre colhido por touro na Moita

Afonso Jesus vestia a camisola 10 pela equipa de futsal do Grupo Desportivo Escola Básica D. João I/ Parque Infantil Estrela Vermelha, da Baixa da Banheira. Ainda na sexta-feira, no treino, espalhava o seu "sorriso contagiante em campo". Horas depois, já na madrugada deste sábado, quando participava na primeira largada de touros da Feira de Maio, na Moita, o jovem de 16 anos foi brutalmente colhido por um touro e não resistiu aos ferimentos. Foi transportado para o Hospital do Barreiro, mas óbito acabou por ser confirmado, avança o Correio da Manhã. Entretanto, a FPF já publicou uma mensagem de condolências, assinada por Fernando Gomes."É com profunda tristeza que lamento a morte tão precoce do jovem Afonso Jesus, jogador de futsal do GD EB D. João I. Hoje mesmo o Afonso deveria estar na quadra a praticar a modalidade que o apaixonava, a conviver com amigos e a alimentar sonhos. À família do Afonso, aos seus colegas e amigos e a todos aqueles que o acompanharam ao longo da sua curta vida, deixo nesta hora de dor incomensurável uma palavra solidária e de conforto. Que o Afonso descanse em paz", pode ler-se no site da Federação.(notícia atualizada às 13H05 com mensagem da FPF)