Jogador do Benfica denuncia "insulto racista por parte de colega de profissão" na final da Taça

Nilson contou nas redes sociais que foi alvo de "um insulto racista por parte de um colega de profissão" na final da Taça de Portugal, que o Benfica perdeu ontem para o Sporting, porO jogador dos encarnados diz que se arrepende de não ter denunciado a situação ao árbitro, mas garante que vai tratar do assunto "no local apropriado"."Ontem na final da Taça de Portugal, fui alvo de um insulto racista por parte de um colega de profissão.Condeno-me por não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado do jogo. Deveria ter marcado uma posição.De qualquer das formas, irei tratar deste assunto no local apropriado.Como é normal existem picardias durante os jogos, mas não pode valer tudo.Quem me conhece sabe que não sou muito interventivo nas redes sociais, mas não posso aceitar uma situação destas.Sou pai e educo o meu filho para que tenha orgulho nas suas origens.Que não se sinta, inferiorizado ou permita que seja ofendido por quem quer que seja.Obrigado."