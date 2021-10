Jorge Braz: «A ambição vai continuar alta»

Já na Cidade do Futebol e 'arrumado' o troféu de campeão do Mundo de futsal no espaço a ele destinado, Jorge Braz não escondeu o orgulho apelo feito alcançado na Lituânia.





"O nosso patamar é este, agora queremos estar aqui de forma sustentada, contínua. O título de 2018 não podia ser uma questão de momento, queremos estar nas finais e assim podermos alcançar os títulos. Vamos lutar por estar em finais e lutar por títulos", afirmou o selecionador nacional sublinhando que tudo o que passou aos jogadores nas palestras era genuíno - "Não sou ator, sou honesto e genuíno, mostro o que me vai na alma"."Esta casa está a habituar-nos a isto. Aquele canto [dos troféus na federação] está a ficar pequeno. O mister [Fenando Santos] sempre disse que é muito bom vir para aqui. A ambição vai continuar alta e com certeza vamos receber outros troféus da federação. Somos todos da mesma família.""Este grupo foram 17 homens fantásticos, gente de caráter que estabelece um objetivo e que vai com tudo. Queríamos muito trazer a taça"."Houve muito festejo, muito salto, muita alegria. Não houve palavras. É uma satisfação enorme perceber que temos capacidade para estar a este nível e queremos continuar.""Quando disse que faltava o clique para sermos campeões do Mundo, sempre houve trabalho de qualidade. Esse crescimento permite-nos ter jovens atrevidos, que acreditam no nosso trabalho. Esse clique não se dá num momento, mas sim num processo de trabalho.""O Bebé é exemplo de vida. O Ricardo passou o que passou, sei o que passou desde a operação. O cuidado que todos tiveram nas férias... Quando se quer muito atinge-se."