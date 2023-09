Jorge Braz chama 16 para dupla jornada com a Arménia na Ronda de Elite para o Mundial

A Seleção Nacional de futsal volta à ação na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial'2024 com dois jogos diante da Arménia, para os quais Jorge Braz chamou, esta terça-feira, 16 jogadores.





A lista é dominada por Sporting e Benfica, com 6 e 4 representantes, respetivamente. Portugal, campeão mundial em título, joga em Yerevan, capital da Arménia, a 6 de outubro, às 19h00 locais (16h00 em Portugal Continental). A 11 de outubro a Seleção reencontra os arménios na Póvoa de Varzim, às 21h30.

Será a primeira vez que as duas seleções vão defrontar-se e a equipa das quinas vai concentrar-se domingo na Cidade do Futebol.



Nesta altura Portugal lidera o Grupo E, com seis pontos, mais três que Finlândia e Geórgia. A Arménia tem zero. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial, a disputar no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um playoff, de onde sairão os últimos dois qualificados da UEFA.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Espanha), Cristiano Marques (Anderlecht, Bélgica) e André Correia (Leões Porto Salvo);



Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (Barcelona, Espanha) e Tomás Paçó (Sporting);



Fixo/Ala: Afonso (Benfica);



Universal: Erick (Barcelona, Espanha);



Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sp. Braga), Bruno Coelho (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Kutchy ( Benfica);



Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).