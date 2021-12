Jorge Braz critica jogadores após goleada sofrida: «Perdemos a humildade»

Jorge Braz estava visivelmente desiludido com a exibição da Seleção Nacional, na goleada sofrida () diante da Espanha, e deixou algumas críticas ao comportamento dos jogadores."Não interessa ter alguns momentos de brilhantismo... Tivemos uma primeira parte até interessante, mas sofremos o golo e depois fomos com muita emoção e pouca razão à procura de virar o resultado. Não fomos Portugal... Temos de estar sempre dentro do objetivo de ganhar e não tivemos essa consciência. Temos de ser humildes e aqui perdemos a humildade em alguns momentos", atirou o selecionador nacional, que lembrou a importância de agora "desligar o chip" antes do Campeonato da Europa.Tiago Brito também analisou a derrota e falou num "sentimento agridoce" no dia em que cumpriu a 100ª internacionalização pela Seleção A: "Não deixámos a real imagem do nosso valor. Temos condições para mostrar a nossa capacidade e espero que isto tenha sido um ‘abre olhos’ para a grande competição que se avizinha."