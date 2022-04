Jorge Braz distinguido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega como primeiro embaixador da região

Jorge Braz foi distinguido esta terça-feira pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega como o primeiro embaixador da região. Com raízes em Sonim, concelho de Valpaços, Jorge Braz enquanto selecionador nacional de Futsal foi bicampeão europeu, campeão mundial e quatro vezes eleito como o melhor selecionador mundial.Emocionado, o treinador de 49 anos que conquistou o mundo, agradeceu o gesto: "É uma enorme responsabilidade ser embaixador de uma região que sempre disse ser a minha. Orgulho-me imenso desta atribuição, traz-me responsabilidade e traz-me responsabilidade. Sempre disse que sou detrás das pedras e tenho muito orgulho de o ser. Orgulho na região e nas minhas gentes."Numa ação levada a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), no âmbito da rede de embaixadores do Alto Tâmega, criada pelo CIMAT, Jorge Braz é o primeiro a receber tal distinção."A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega é um exemplo de ter objetivos comuns, o que é ser uma equipa, algo que o desporto também tem. Podem contar comigo para afirmar cada vez mais a identidade desta região, pois toda a gente sabe do orgulho que tenho nas minhas raízes, das minhas gentes," disse Jorge Braz.A entrega da distinção foi feita pelas mãos do presidente da CIMAT, Amílcar Almeida, que fez mesmo questão de salientar que "O objetivo da rede de embaixadores do Alto Tâmega é reconhecer o valor de cidadãos oriundos do território que, nas mais variadas áreas de atividade, têm tido um percurso de excelência, mantendo o orgulho nas suas origens e tendo como princípios a humildade e a capacidade de superação".Momentos antes da entrega do troféu foi projetado um vídeo onde ficou bem vincada a carreira e vida do treinador, com depoimentos da sua mãe e amigos, os quais emocionaram Jorge Braz.