Jorge Braz e a derrota da Seleção após mais de 7 anos: «Não são esses os recordes importantes»

Portugal perdeu, esta quarta-feira, diante da Geórgia (1-2), e viu assim interrompido o ciclo de mais de sete anos de invencibilidade em jogos oficiais. No final da partida, o selecionador nacional, Jorge Braz, desvalorizou este registo e lembrou que "o que importa é o processo".





"Não são esses os recordes importantes, o que interessa são os títulos. Continuamos a ser os campeões do Mundo e os bicampeões da Europa. Nunca queremos perder, mas acontenceu hoje e iria acontecer um dia. A nossa preocupação não é essa, o que importa é o processo. Isso é que traz produtos finais interessantes e felizes, como tem acontecido nos últimos anos. É nisso que nos temos de continuar a focar. Agora é levantar a cabeça e começar a preparar a fase final do Mundial. Temos dois momentos de preparação ainda nesta época desportiva e é para aí que já estamos a olhar", disse o técnico, citado pela FPF.

Sobre o jogo em Tbilisi, Jorge Braz lamentou a ineficácia da equipa das quinas e admitiu que a gestão do jogo não foi a melhor. "Não fomos eficazes tendo em conta o volume de oportunidades que tivemos. Nem sempre percebemos o que é jogar só em 10 metros ofensivos, com 30 metros livres nas costas. Não nos colocámos confortáveis no jogo e a Geórgia foi acreditando e, já no fim, colocaram-se a vencer. A 1.ª parte foi toda nossa, com muitas oportunidades e não nos conseguimos distanciar no marcador. Entrámos bem na 2.ª parte, fizemos golo, mas não gerimos bem o encontro", explicou.