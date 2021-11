Jorge Braz e o legado de Ricardinho na hora do adeus do Mágico: «Foi possível tocar o céu»

Jorge Braz deixou uma mensagem endereçada a Ricardinho, que esta terça-feira anunciou a sua"Antes de mais um abraço forte de todo o staff médico, técnico de equipamentos e todo o staff da Seleção Nacional. Não trouxe a prancheta para te atirar com ela, mas foram 11 anos a aturar-te. Que desafio, que privilégio, que aprendizagem conjunta e momentos fantásticos. Houve momentos bons, outros menos bons, mas sempre na procura da excelência e muito graças à exigência que colocaste a ti próprio e que contagiou quem te rodeia sempre. Por isso foi possível tocar o céu, estar no topo dos topos e tu estiveste tanta vezes lá e levaste tanta gente a estar também. Mas, na vida, e sabes como penso, mais do que taças, títulos e campeonatos, que legado e que tu deixas e o teu legado é o melhor exemplo que pode existir. Para a Seleção Nacional para os companheiros, para o staff, para o futsal, para o desporto em geral e mais importante para as pessoas", começou por dizer na Cidade do Futebol.E acrescentou: "Que exemplo do que é atingir coisas de forma correta e apaixonada. Como te disse ou se sente ou não se sente e muito sentiste o futsal. Que orgulho ter feito parte deste teu percurso e que orgulho ter contribuído para o legado e exemplo que estás a deixar. Muito, muito obrigado!"