Jorge Braz: «Estamos outra vez nos palcos que nos pertencem»

Jorge Braz era um treinador realizado após o triunfo (5-0) frente à Finlândia, que apurou a seleção portuguesa de futsal para o Mundial'2024.

"[Não sofrer golos] foi algo que acrescentámos a este jogo de enorme excelência. Estivemos consistentes e conscientes do que tínhamos de procurar e acabou por ser um resultado normal. Ficaram mais alguns golos por marcar contra uma equipa que é difícil, além de lhe ter faltado dois jogadores. Num grupo extremamente difícil, chegamos a este momento e estamos qualificados desta forma, com excelência, e estou muito agradecido a quem trabalha no futsal português. Estava um ambiente fantástico [em Coimbra] e acho que as pessoas se divertiram e gostaram e este apoio ainda nos enche mais a alma. Esta equipa tem uma alma gigante e vai sempre à conquista de tudo. Estamos outra vez nos palcos que nos pertencem e é um palco [o Mundial] em que temos ambições e vamos ter de continuar a trabalhar todos os dias", disse o selecionador português.