Jorge Braz: «Hoje vivi sentimentos de tudo o que é o futsal português»

Jorge Braz deixou vários elogios a Ricardinho no final do particular entre Portugal e Bélgica, que marcou o 'adeus' do Mágico à carreira na Seleção Nacional e também o regresso de um sentimento que o selecionador não tinha saudades: o sabor da derrota.





"Sim, o início do jogo, todo o envolvimento, um dia especial. Recordámos tudo o que construímos e o que fizemos. Quando o Ricardinho, capitão, deixou a braçadeira ao Matos lembrei-me também quando o Arnaldo entregou a braçadeira ao Ricardo. Representa, no fundo, todas as gerações, o Ricardo atravessou umas quantas. As anteriores, antes do Guatemala, e vivi hoje sentimentos de tudo o que é o futsal português. Todas as gerações, os dirigentes, os treinadores, para construirmos até onde chegamos hoje. Foi um sentimento muito bonito, podia era ter terminado de outra forma. O Ricardo representa muito do que fizemos. Já seguimos no Europeu e agora há que seguir e desenvolver o trabalho, continuar a dar alegrias aos portugueses e não o que fizemos hoje", começou por dizer, em declarações na flash-interview' do '11'.

"Há muitos jovens de enorme qualidade. São as gerações. Há que perceber o passado, o presente e que no futuro teremos de continuar a trabalhar. O que já está vai agora para o Museu da federação. Agora há que valorizar o futsal português, o jogador português, dar oportunidades e todos, estas famílias e gerações têm de perceber isso para continuarmos no topo."



Sentimento pela derrota

"Já não estou habituado. Hoje veio um sentimento que detesto e estou a tentar controlar aqui no fundo, mas pronto. Momentos como o de hoje fazem sentido a todas as vitórias que tivemos. É muito importante o reconhecimento. Este não é o nosso registo, o nosso registo é outro. Podemos fazer mais na construção, quer no processo. Especialmente na decisão e definição naquele momento muito importante, que é o da finalização. Temos de refletir, recuperar e sábado estaremos cá para de certeza construirmos e definirmos muito melhor. Não deixamos de ser quem somos por uma derrota destas. Às vezes, ajuda-nos a acordar para o futuro. A qualificação para o Mundial vai ser isto. Vão tentar roubar-nos pontos para não nos permitirem irmos para o Mundial. Mas já está. Fica, sobretudo, um sentimento muito especial pelo Ricardo, por tudo o que representou por Portugal", terminou.