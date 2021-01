Jorge Braz melhor selecionador do Mundo pelo terceiro ano seguido

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, foi eleito esta terça-feira o melhor do Mundo pelo terceiro ano consecutivo, nos prémios habitualmente atribuídos pelo site Futsal Planet.





Apesar do ano atípico, Braz superou toda a concorrência, deixando Marquinhos, selecionador brasileiro, em segundo lugar, e Federico Montado, técnico espanhol, em terceiro.A seleção portuguesa ficou no quarto posto do ranking mundial para melhores seleções de 2020.Nuno Dias, treinador do Sporting, terminou em 3º lugar na eleição para melhor treinador de clubes do Mundo, ao passo que os leões terminaram em 4º na votação para melhor clube.Destaque ainda para Eduardo Sousa, considerado o quinto melhor guarda-redes do Mundo.