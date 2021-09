Jorge Braz: «Podiam ter surgido muitos mais»

Portugal confirmou o favoritismo e, com uma goleada por 7-0, 'despachou' sem grande surpresa a congénere das Ilhas Salomão. O resultado apontou desequilíbrio, mas para Jorge Braz o balanço até podia ser outro, com muito mais golos na conta nacional





"Foi um jogo diferente, uma oposição diferente e um confronto mais irrealista, com toda esta exuberância e atrevimento das Ilhas Salomão muito interessante e que ainda criaram problemas na primeira parte. [Estivemos] Mais confiantes e mais seguros do que temos de fazer. É normal e o próximo jogo ainda será melhor, mas mais difícil. Com duas vitórias, queremos a terceira. Com a variabilidade que temos e a forma reativa com que tentamos jogar, é normal que toda a gente apareça em zonas de finalização e tenham oportunidade de criar vantagens. Nunca ligo muito às estatísticas e a quem marcou ou não marcou, mas é um indicador interessante de algo que já prevíamos, até pelas nossas características e pela forma com que jogamos", começou por dizer.Com este triunfo, Portugal conseguiu marcar mais um golo do que Marrocos havia feito diante deste mesmo adversário, algo que Jorge Braz realçou. "É sempre importante sermos melhores que os outros. Chegámos [aos 7-0] com alguma naturalidade, mas nunca pode ser o objetivo primário. O objetivo é vencer, consolidarmos a equipa e usarmos a nossa forma de ser e de estar. Surgiu o sexto golo, o sétimo e parece-me que podiam ter surgido muitos mais. É uma vantagem, mas o terceiro jogo, fosse o que fosse, é para vencer igual."A fechar, elogios à evolução das Ilhas Salomão. "É um país fantástico, que tem evoluído de Mundial para Mundial. São atrevidos à maneira deles e criaram-nos problemas. Assim é que se evolui, não vieram para cá só tentar defender. Vejo as Ilhas Salomão a crescer. Precisamos de mais países com qualidade, a aparecer e a organizar-se, para elevarmos cada vez mais a nossa modalidade".