Jorge Braz: «Quando se vai para um Europeu ou Mundial o vencer é o que nos move intrinsecamente»

A Mesa Redonda de Futsal decorre esta sexta-feira na Póvoa de Varzim, onde por estes dias se concentram todas as atenções da modalidade, em função das decisões da Taça de Portugal.

Jorge Braz é um dos oradores da conversa promovida pela APAF e o selecionador de futsal começou por destacar o que ainda o motiva, depois de já ter ganho tudo o que havia para ganhar, e que estratégia implementa para motivar o seu próprio grupo.

"Estamos todos aqui por uma paixão intrínseca e a forma como nos dedicamos dia a dia faz a diferença. Motivar quem nos acompanha acaba por ser fácil porque também estão já imbuídos neste espírito. Quando se vai para um Europeu ou Mundial o vencer é o que nos move intrinsecamente. O que mais procuramos é essa forma de estar coletiva de representar algo que está acima de nós, como é Portugal", reforçou Jorge Braz, concluindo o seu raciocínio: "Depois há várias estratégias para se motivar as pessoas, mas tudo nasce desta paixão que nos segue diariamente. As coisas acabam por ser naturais e acaba por ser muito fácil trabalhar cada momento e cada competição. O que é realmente importante? Não é só ganhar, é ter hábitos naturais no nosso dia a dia para que depois seja muito mais fácil e natural chegar a esse ganhar", explicou Braz.