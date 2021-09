Jorge Braz: «Venha quem vier, vai ter de levar connosco»

Jorge Braz assume que a Seleção Nacional de futsal fechou a fase de grupos do Mundial como queria, ou seja, no primeiro lugar do grupo C.





"Sabíamos que era a seleção mais difícil, mas nós é que complicámos num ou noutro momento. Após sofrer um golo, reagir como reagimos, a qualidade que tivemos a seguir, quer a pressionar, quer a jogar, quer a construir, fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o terceiro ou o quarto. Acho que foi um período muito bom no jogo. Na segunda parte, entrámos bem, sofremos o empate num livre esquisito, mas, mesmo assim, reagimos e permitimos o empate no fim", começou por dizer o treinador português, em declarações após o empate () frente ao Marrocos."Este jogo e esta fase terminam hoje. Primeiro lugar do grupo, não foi com três vitórias, foi com duas vitórias e um empate, mas estamos onde queríamos estar, a passar em primeiro. Temos quatro dias para preparar o próximo jogo, venha a fase a eliminar. Estaremos prontos para crescer e melhorar.""Penso que ainda há várias possibilidades. Acabámos em primeiro, que era o que eu queria. Agora, venha quem vier, vai ter de levar connosco. Nós, agora, é para passar os 'oitavos' e ir para os quartos de final.""Este jogo era para vencer. Todos os jogos são para vencer e jogar bem. Hoje, houve um momento ou outro em que não tivemos tanta profundidade ou não fomos tão ameaçadores com bola. Na primeira parte, fomos ameaçadores a maioria do tempo. São essas coisinhas que queremos corrigir", terminou.