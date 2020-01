Jorge Monteiro: «Não trocava o processo de crescimento dos meus jogadores pela vitória»

Apesar da derrota e consequentemente eliminação do Quinta dos Lobos aos pés do Eléctrico, Jorge Monteiro, treinador da equipa de Carcavelos, mostrou estar orgulhoso da exibição dos seus jogadores





"O jogo teve vários momentos, entrámos fortes e focado no jogo. Acho que fizemos um jogo melhor do que em Ponte de Sor, para o campeonato. Do outro lado estava uma equipa com jogadores brasileiros experientes e com grande qualidade. Do nosso lado estava uma equipa cujo jogador mais velho tinha 28 anos e com muitos jovens. Não trocava o processo de crescimento dos meus jogadores pela vitória, é um orgulho vê-los crescer. Saio triste por ter perdido, mas estou orgulhoso porque os meus jogadores vão ser melhores do que antes do jogo. Aprendemos muito com o encontro e esperamos que o Eléctrico consiga vencer a prova", afirmou.O treinador perspetivou ainda as consequências que a derrota pode ter para o resto do campeonato: "Uma derrota nunca é boa em termos emocionais, mas crescemos com toda a certeza. Estamos cientes do que queremos para este projeto do Quinta dos Lombos. Queremos sempre vencer e queremos valorizar os jogadores".