Jornal francês anuncia onde vai jogar Ricardinho

O 'L'Équipe' adianta este domingo que Ricardinho chegou a acordo com o Accs Paris, líder do campeonato francês de futsal, para reforçar a equipa francesa a partir de junho. O jornal francês refere que o contrato será válido por três temporadas.O jogador português anunciou a 25 de novembro a decisão de forma colocar um ponto final numa bem sucedida ligação de sete temporadas com o Inter Movistar, período no qual conquistou cinco títulos de campeão nacionais, três Supertaças, três Taças de Espanha e ainda uma Taça do Rei. No plano internacional destacam-se as duas Champions conseguidas em 2016/17 e 2017/18. Nessa altura nada adiantou sobre o futuro clube.A 6 de dezembro, Ricardinho voltou a falar sobre a saída da equipa espanhola. "Todos sabíamos que isto ia acontecer um dia, ninguém fica para sempre. Nem os melhores da história, como o Schumacher, o Marquinho, o Gabriel e tantos outros... Os clubes continuam e os jogadores vão e vêm, é assim a vida do desportista. No último dia sairei de um clube que me deu tudo e que eu ajudei a mudar a sua história", referiu à 'Marca'.