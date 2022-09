José Luís Mendes: «Podemos ganhar a qualquer equipa»

A Seleção Nacional futsal Sub-19 já está em Jaén (Espanha), onde começa este domingo a disputar o Europeu diante da Polónia (15h00). Terminado o estágio em Rio Maior, o selecionador nacional José Luís Mendes manifesta "grande confiança no grupo que tem à disposição e diz acreditar que a equipa das quinas pode fazer melhor do que em 2019", quando atingiu as meias-finais (perdeu contra a Croácia nos penáltis).Apesar de lamentar as baixas de Lúcio Rocha e Carlos Monteiro (lesionados), José Luís Mendes considera ter à disposição "uma equipa muito equilibrada, com possibilidades de ganhar a qualquer adversário"."Mesmo com cansaço acumulado, os jogos de preparação deixaram-me bastante satisfeitos e isso é um bom indicador, mas neste tipo de competição a linha entre o sucesso e o insucesso é muito ténue", afirma o técnico nacional, que contesta o facto de a competição ser disputada no espaço de uma semana. "As equipas que forem à final farão cinco jogos em sete dias... Gostávamos que o Europeu tivesse um calendário mais espaçado, mas as regras são iguais para todos e isso não nos retira ambição", garantiu.Na fase de grupos, a Seleção Nacional é a favorita, mas José Luís Mendes não espera "facilidades". "Queremos estar nas decisões e passar em 1º lugar, mas, para isso, teremos de estar no nosso melhor. A Polónia é uma seleção mais física, mas muito bem organizada, a França tem jogadores de recorte individual acima da média e a Itália é muito competitiva. Não será fácil", antevê o treinador, que aprecia, por outro lado, o facto de o Europeu ser disputado no início da temporada."Tivemos essa experiência com a Seleção A, no Mundial, e correu bem. Pessoalmente, prefiro que seja no início da época, porque permite-nos ter mais tempo de trabalho com os atletas", observou José Luís Mendes.