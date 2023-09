José Luís Mendes: «Sinto-me muito orgulhoso do que estes jovens jogadores conseguiram»

José Luís Mendes não escondeu, logo após Portugal golear () a Espanha na final do Europeu de futsal de sub-19, a "felicidade enorme" que sente pela conquista do título. "O que me vai na alma? Uma felicidade enorme pelo trajeto e o percurso que estes 14 atletas fizeram desde outubro até hoje. A final do Europeu só podia ter este desfecho", começou por dizer o selecionador dos sub-19 de Portugal.José Luís Mendes não esqueceu ainda Flórido e Manuel, os dois jogadores que ainda integraram o estágio da Seleção mas que entretanto foram 'riscados' das suas opções. "Começámos com 16 neste estágio e deixámos dois jogadores de fora. Daqui aproveito para enviar um abraço ao Flórido e ao Manuel, eles também são Campeões da Europa, tal como os outros que passaram pela nossa equipa", disse.O selecionador nacional sublinhou ainda o quão importante foi manter os jogadores concentrados. "Sendo uma final, há muitos ânimos para gerir quando as coisas começam a correr bem. A euforia dos jogadores e do banco tem de ser controlada. Procurei incutir-lhes calma porque, por vezes, a euforia leva-nos a cometer erros. Falei com os jogadores nesse sentido, para que tal não acontecesse", acrescentou, terminando: "Sinto-me muito orgulhoso do que estes jovens jogadores conseguiram. Merecem muito este título!"