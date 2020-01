Kitó Ferreira: «Acredito nos jogadores e queremos fazer história no Eléctrico»

No rescaldo da partida com o Quinta dos Lombos, na qual o Eléctrico venceu por 5-4, Kitó Ferreira mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa."O Lombos foi muito melhor na 1ª parte e a verdade é que, apesar de termos ganho, não fizemos um grande jogo. Na segunda parte jogamos com alma e conseguimos dar a volta ao resultado. Fica a continuidade do processo que estamos a construir e aquilo que pretendemos fazer. Se o Quinta dos Lombos tivesse ganho também era justo, valorizaram imenso a nossa vitória", salientou o técnico.Assumindo que o facto de o Eléctrico ter mais tempo de descanso é injusto para o vencedor do jogo entre o Burinhosa e o Benfica, Kitó Ferreira revelou ambição na hora de falar dos objetivos da sua equipa na prova: "É possível vencermos a Taça da Liga. Disse na antevisão que temos o objetivo de vencer a prova. Queremos valorizar o que é a alma do Eléctrico, acredito nos jogadores e queremos fazer história no Eléctrico"