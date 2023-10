Kutchy alerta que seleção tem de melhorar frente à Arménia

O ala internacional português Edmilson Sá, conhecido por Kutchy, avisou que a seleção portuguesa de futsal tem de melhorar no jogo de quarta-feira com a Arménia, depois das dificuldades sentidas no último jogo.

"O jogo foi muito difícil e exigente. Estávamos a controlar totalmente a partida, mas, depois, no final, eles reagiram e passámos por algumas dificuldades. Têm uma equipa forte fisicamente. Temos de melhorar para quarta-feira", alertou o jogador, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal já se encontra na Póvoa de Varzim, onde treinou hoje de manhã no Pavilhão Desportivo Eça de Queirós, palco do embate de quarta-feira com a Arménia, da quarta jornada do Grupo E de apuramento para o Mundial do Uzbequistão.

Na sexta-feira, em Erevan, a equipa das 'quinas' esteve a vencer por quatro golos, mas viu-se ameaçada na parte final, com a Arménia a chegar a uma diferença de apenas um, apesar de Portugal terminar vitorioso (6-5).

"Na Arménia poderíamos ter marcado mais, se tivéssemos definido melhor na frente. A defesa no cinco para quatro também é um aspeto a corrigir, estivemos algo desatentos nessa parte e o jogo complicou", assinalou ainda o ala português.

Kutchy garante que o objetivo é voltar a vencer e atingir os 12 pontos no grupo.

"Queremos terminar esta Ronda de Elite em primeiro lugar e queremos fazê-lo só com vitórias. Respeitamos os adversários, não há equipas fáceis, nem jogos fáceis, como todos têm visto, mas somos ambiciosos e queremos manter este registo vitorioso", acrescentou.

Portugal lidera o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos, seguido pela Geórgia, com seis, e Finlândia, com três, enquanto a Arménia não tem pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial2024, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos qualificam-se para um play-off, de onde sairão as últimas duas seleções apuradas.

A seleção lusa, que é bicampeã europeia e campeã mundial em título, vai receber os arménios na quarta jornada, em jogo agendado para quarta-feira, na Póvoa do Varzim, com início às 21:00.