Leões de Porto Salvo bate Caxinas e está nas 'meias' da Taça da Liga de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leões de Porto Salvo venceu esta quinta-feira o Caxinas, por 4-1, na primeira partida dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, disputados na Póvoa de Varzim, esperando agora Sporting ou Fundão nas meias-finais.

Iniciada a 'final eight' da competição, o conjunto liderado por Cláudio Moreira controlou as incidências da partida a partir do golo inaugural, através da grande penalidade de Bruno Pinto, aos seis minutos da partida, para depois conseguir 'engordar' a vantagem de forma tranquila.

Nos primeiros minutos, o equilíbrio foi a nota dominante, com oportunidades para ambos os lados: Ruan Silvestre criou muito perigo para a formação de Oeiras, logo ao segundo minuto, e Rodrigo Simão respondeu para o Caxinas com um potente disparo para defesa difícil, aos quatro.

O sistema de videoárbitro, implementado nesta competição, à semelhança do que já havia acontecido na Supertaça, revelou-se decisivo para assinalar um penálti a favor dos 'leões', aos seis, por puxão de Eskerda à camisola de Rúben Góis, convertido por Bruno Pinto.

Aos 15, Gui deu à sua equipa o segundo golo através de uma iniciativa individual pela direita que terminou num remate cruzado em que o guardião Rui Cardoso acabou mal batido, deixando a bola passar entre as pernas.

A abrir o segundo tempo, Ré desperdiçou uma oportunidade flagrante para dilatar a vantagem, após aproveitar uma perda de bola proibitiva da oposição para se isolar, mas falhando depois na hora da finalização.

O terceiro golo, sentenciador do vencedor da partida, chegou novamente por Bruno Pinto, aos 12 minutos da segunda metade, que aproveitou uma série de ressaltos à entrada da área para aparecer e faturar de forma cirúrgica.

A desvantagem de três golos levou o Caxinas a adotar um '5x4' ofensivo e ainda colheu frutos com o golo de Tiaguinho, já a dois minutos do fim, a reduzir de peito num desvio ao segundo poste, mas Hirochi aproveitou a ausência de guarda-redes para apontar o quarto do Leões de Porto Salvo, logo a seguir.

À sua quinta participação na prova, o Leões de Porto Salvo vai disputar as meias-finais da prova pela primeira vez, no sábado, esperando o desfecho do Sporting - Fundão, que se defrontam às 17:00 de hoje, para conhecer o seu adversário.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim

Leões de Porto Salvo -- Caxinas, 4-1

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Pinto, seis minutos (penálti)

2-0, Gui,15.

3-0, Bruno Pinto, 32.

3-1, Tiaguinho, 38.

4-1, Hiroshi, 39

Equipas:

- Leões de Porto Salvo: André Correia, Ruan Silvestre, Bruno Pinto, Hiroshi e Ré. Jogaram ainda Bruno Maior, Mamadu Turé, Gui, Peixinho, Rúben Góis e Wendell

Treinador: Cláudio Moreira

- Caxinas: Rui Cardoso, Raul Moreira, Tiaguinho, Chico e Ricardo Marques. Jogaram ainda Rodrigo Simão, Eskerda, Milton Dias e Sévio Marcelo

Treinador: Nuno Silva

Árbitros: David Pereira (AF Coimbra) e Jaime Martins (AF Coimbra)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiaguinho (2) e Eskerda (5)