Leões de Porto Salvo vão jogar com o Sporting

O Leões de Porto Salvo derrotou o Eléctrico (4-2) no terceiro e decisivo jogo dos quartos de final da Liga Placard e vai defrontar o Sporting nas ‘meias’.

A atuar no seu pavilhão, a equipa de Cláudio Moreira ganhou vantagem no 1º minuto por Bruno Pinto, de penálti. Ruan Silvestre ampliou aos 7’ e bisou aos 24’, com o 3-0 que deixava o apuramento bem encaminhado. Porém, o Eléctrico fez dois golos de rajada (por Rúben Freire e Daniel Airoso) e relançou o jogo, mas, aos 38’, Pedro Cary desfez as dúvidas e decidiu a eliminatória para o lado dos Leões.