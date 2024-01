Leões de Porto Salvo vence e pressiona Benfica

çO Leões de Porto Salvo continua em grande e saiu de Torres Vedras com a terceira vitória consecutiva no campeonato. A equipa de Cláudio Moreira chega aos 22 pontos (4º lugar) e pressiona o Benfica, que entra com 24 para a partida de hoje, frente ao Caxinas. Depois de uma 1ª parte morna, a 2ª teve 7 golos! Nuno Miranda adiantou os da casa, mas os visitantes deram a volta, chegaram ao 1-4 e, apesar dos 2 golos sofridos no último minuto, a formação de Porto Salvo aguentou. O Fundão venceu o Belenenses (3-2) e abriu um fosso de 7 pontos para os azuis, já em zona de descida.Hoje Sporting e Sp. Braga entram também em campo, para defrontar Eléctrico e Candoso, respetivamente.