Leões ultrapassa Caxinas

O Leões de Porto Salvo venceu o Caxinas por 2-0, com dois golos de Bruno Pinto (17’ e 36’), no fecho da 15ª jornada da Liga Placard. Com este resultado, a equipa de Oeiras ultrapassou o adversário de ontem, ocupando agora o 6º lugar, com 22 pontos.





Nota ainda para o facto de o jogo da Seleção frente à Bielorrússia, da última jornada do Grupo 4 da 1.ª fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, se disputar na Arménia a 7 de março, devido ao conflito na Ucrânia.