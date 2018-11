Benfica-Sporting, em direto: Dérbi vale lugar na final four da Champions

Sporting: Guitta, Leo, Pedro Cary, Dieguinho e Pany Varela



- Benfica: Diego Roncaglio; Tolrà, Bruno Coelho, Robinho e Fernandinho







- De resto, olhando para o passado recente, refira-se que o Benfica venceu dois dos últimos quatro encontros entre rivais no Pavilhão João Rocha, ainda que no último (empate a 3-3) tenha acabado por sair do reduto do leão com a sensação de derrota, pois acabou por perder nos penáltis - e perder o título de campeão nacional. : Guitta, Leo, Pedro Cary, Dieguinho e Pany Varela: Diego Roncaglio; Tolrà, Bruno Coelho, Robinho e Fernandinho- Já começa a encher o Pavilhão João Rocha, isto numa altura em que já temos cinco iniciais para este encontro.- De resto, olhando para o passado recente, refira-se que o Benfica venceu dois dos últimos quatro encontros entre rivais no Pavilhão João Rocha, ainda que no último (empate a 3-3) tenha acabado por sair do reduto do leão com a sensação de derrota, pois acabou por perder nos penáltis - e perder o título de campeão nacional.

- Refira-se que o primeiro dérbi da época, disputado na Luz, terminou com uma vitória benfiquista por 4-1, com um póquer de Fernandinho.- Chegou a hora do segundo dérbi da temporada no futsal, desta feita a valer um lugar na final four da Liga dos Campeões da modalidade. O Pavilhão João Rocha é o palco deste embate de titãs, no qual o Sporting entra em vantagem, com apenas a necessidade de empatar diante do rival para seguir em frente, isto porque tem melhor diferença de golos em comparação com o Benfica, equipa com a qual está empatada pontualmente (6 pontos).