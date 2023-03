Luís Conceição: «Isto não é suficiente para nós»

Luís Conceição, selecionador de Portugal, abordou a vitória expressiva (12-0) ante a Hungria, que garantiu o 3º lugar no Europeu, sublinhando que este objetivo alcançado "não é suficiente"."Não era o nosso objetivo [o terceiro lugar]. Tinha dito que o objetivo era sermos campeões da Europa e sabíamos das dificuldades que íamos encontrar na meia-final com a Espanha. Não conseguimos ultrapassar e isto não é suficiente para nós, porque sentimos que podíamos ter alcançado mais", frisou, apontando à desilusão do grupo."É uma sensação agridoce para toda a gente. Estamos tristes com a situação e hoje tínhamos de fazer o nosso dever, que era representar bem o nosso país. Tínhamos de lutar por esta medalha, conseguimos fazer coisas boas e recuperar minimamente as atletas para cumprir com o plano de jogo", garantiu Conceição.