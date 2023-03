Luís Conceição: «Não nos podemos deixar deslumbrar por estes resultados»

Luís Conceição, selecionador de Portugal, falou após o triunfo no particular ante a Ucrânia (6-1), lançando a participação lusa no Europeu feminino de futsal, com o primeiro jogo, nas meias-finais, a ser diante da Espanha."A Espanha tem características diferentes da Ucrânia. Vai criar-nos outro tipo de dificuldades e obrigar a fazer outros reajustes em termos de organização e estratégia. Agora, foram dois jogos positivos. Os resultados não nos dão excesso de confiança, são jogos a eliminar. É uma meia-final de um Europeu e temos de estar preparados. Motivados claro que sim, mas tendo noção das dificuldades que a Espanha nos vai criar. Não nos podemos deixar deslumbrar por estes resultados. Foram bons, conseguimos fazer golos de várias formas, em termos de organização defensiva, a condicionar, a roubar, em termos de esquemas... Foi positivo por isso, mas não nos podemos deixar deslumbrar pelos resultados. A Espanha é outra exigência e temos de estar preparados para isso", aferiu o técnico da equipa das quinas.