Luís Conceição: «Não podemos cometer tantos erros como os que cometemos hoje»

Luís Conceição, selecionador de Portugal, lamentou a derrota (3-2) nacional diante da Espanha, na Hungria, ditando o fim do sonho de conquistar o Europeu feminino."Não podemos cometer tantos erros como os que cometemos hoje, quando estamos a enfrentar uma Espanha numa meia-final de um campeonato da Europa. Não funciona, não há margem para errar. Melhorámos na segunda parte e conseguimos fazer o 2-2, mas depois cometemos outro erro que nos fez sofrer o terceiro golo. Agora vamos levantar a cabeça e pensar no encontro que temos pela frente. Temos uma medalha [de bronze] para conquistar", frisou, corroborado nas palavras de 'dor' pela capitão portuguesa."Dói muito voltar a perder contra Espanha, e é muito difícil encontrar palavras para falar. É verdade que cometemos alguns erros que nos custaram muito caro, mas faz parte do jogo. Acredito que demos tudo o que tínhamos para obter um resultado diferente", afirmou Ana Azevedo.