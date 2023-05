Mação sagra-se campeão distrital de futsal após vencer por... 60-0

O Mação sagrou-se campeão distrital de futsal, ao levar de vencida na última jornada o Benavente por... 60-0. Os novos detentores do título terminaram em igualdade pontual com o Vitória de Santarém, que na penúltima ronda tinha os mesmos pontos que o Mação, mas com uma vantagem de 33 golos.A diferença foi, assim, amplamente esbatida, na medida em que a equipa escalabitana recebeu e venceu por 7-5 o Ribeira Fárrio. As duas equipas terminaram o campeonato com 49 pontos: o Mação com 137 golos marcados e 46 sofridos, frente ao saldo de 125-59 do V. Santarém.