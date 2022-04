Manuel Sousa e o adeus de Ricardinho: «Esta é uma marca que vai ficar registada»

Foram vários os amigos e familiares de Ricardinho que marcaram presença na despedida do camisola 10 da Seleção Nacional, sendo que, entre eles, esteve Manuel Sousa. Além de ser amigo do craque português, Manuel Sousa é também coordenador da ‘Academia de Futsal Ricardinho’."Este é um momento histórico, uma marca que vai ficar registada e uma homenagem mais do que merecida. O Ricardo não precisa de apresentações e viveu-se aqui várias emoções e coisas únicas. Eu conheço o Ricardinho desde os seus 12 anos, altura em que o vi a jogar com os amigos no bairro. Fiquei logo fã dele e tornámo-nos amigos desde aí. Acabei por me tornar coordenador da academia de futsal que ele criou, mas o projeto está parado porque fui trabalhar para Tenerife. No entanto, vamos tentar abrir uma academia lá em Tenerife, queremos que este seja um projeto diferente e inovador", explicou a