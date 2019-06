Marc Tolrà deixa Benfica: «Esta época e todas as pessoas vão ficar no meu coração»

O internacional espanhol Marc Tolrà deixou de ser jogador do Benfica, pelo qual acabou de se sagrar campeão português de futsal, tendo deixado uma nota de despedida no site oficial do clube lisboeta."Mais do que um adepto, o Benfica ganha agora mais um amigo. Estive aqui, sei como funciona o clube, o esforço que todos da estrutura fazem. É para sempre", afirmou o jogador, que atua na posição de fixo.Tolrà considerou que a época 2018/19 foi uma das "mais felizes da carreira", depois de o Benfica ter quebrado a série de três títulos consecutivos do Sporting, ao vencer o rival lisboeta na final, disputada em cinco jogos, por 3-2."A rivalidade com o Sporting é enorme. Só quem vive em Portugal ou quem é português é que sabe como é. No primeiro troféu [Taça da Liga] não tivemos essa rivalidade na final porque o Sporting ficou na primeira fase. No segundo troféu [Taça de Portugal] não conseguimos nas grandes penalidades. Fiquei triste, porque acreditei sempre. No final, ganhámos o título mais importante", observou.O jogador internacional espanhol, de 28 anos, chegou no ano passado ao Benfica, após três épocas no FC Barcelona, clube da cidade onde nasceu, tendo disputado nesta temporada 32 encontros, nos quais marcou sete golos."Cumprimos o objetivo e ajudámos o Benfica nesta reconquista, que era ganhar o campeonato nacional. Fizemos a nossa parte, tal como também fiz a minha parte em termos individuais. Deu tudo certo, parabéns a todos. Esta época e todas as pessoas vão ficar no meu coração", afirmou.