Marcelo Rebelo de Sousa: «Passámos a discutir o tendão do Ricardinho como um problema nacional»

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta segunda-feira, no Palácio de Belém, a Seleção Nacional de futsal, que ontem se sagrou campeã do Mundo. Ao tomar da palavra, o Presidente da República começou por se dirigir a Fernando Gomes, presidente da FPF. "Está quase a atingir os 10 anos nesta missão e fomos ganhando sucessivamente, ganhando tudo ou quase tudo. Difícil é continuar a ganhar ao ritmo que estamos a ganhar. Uma palavra muito grata pela sua determinação e persistência e amor a Portugal".





E seguiu dirigindo-se aos "melhores do Mundo": "Eramos os melhores da Europa, faltava sermos os melhores do Mundo. Hoje somos os melhores do Mundo. Quando somos muito bons somos os melhores do Mundo ou, pelo menos, dos melhores do Mundo. Sempre. No futsal, nas forças armadas destacadas por todos os continentes, nos cientistas, nos trabalhadores, todos nos diversos continentes e temos cada vez mais muito bons. Fiquei muito impressionado porque foi mais ou menos isso que Jorge Braz disse antes da final. Jogámos para o que merecíamos ser campeões do Mundo. Merecemos vencer porque somos dos melhores do mundo. Tínhamos mostrado isso jogo após jogo. Merecíamos. E merecemos e ganhámos"O Presidente da República deixou também uma palavra especial a Ricardinho. "Merece uma referência porque já era história, já estava na história e decidiu sair da história para fazer mais uma vez história. A carreira estava feita e o tendão não ajudava. Todos passámos a discutir o tendão do Ricardinho como um problema nacional. Veio fazer um bocadinho mais de história e reentrar na história, que também é vossa. Para ele vai um abraço especial, que não é de despedida. Como dizem os brasileiros, até logo. Ele continua presente. Esse é o espírito da federação, ninguém é esquecido, ninguém é deitado fora. Estão na bancada, na equipa técnica, a apoiar"."Cada português sente isto é uma motivação adicional para praticar esta modalidade. Sente que tem uma oportunidade que não a pode poder. Esta vitória, a somar a outras, são motivadoras para as nossas crianças e jovens.""É uma modalidade que apela à criatividade. Olhem para os países que têm ganho este Mundial, são indubitavelmente países com muita criatividade no futebol desde sempre. Naquele espaço limitado, com as regras, a criatividade é decisiva, faz a diferença num segundo, num minuto, e apela ao que há de mais talentoso nos jogadores e nas jogadoras.""Nós somos criativos, talentosos, em muitas modalidades e no futsal. Os portugueses do programa Erasmus que acompanharam na Lituânia, mais os emigrantes, mais os que apoiaram à distância.... Fiquei impressionado porque um neto meu acompanhou em Londres, outro no Dubai e outra no Brasil. Todos acompanhavam e vibravam com este vosso percurso, que não foi fácil.""Ao longo da história preparámo-nos para vencer os desafios. É aí que se vê a capacidade de resistência psicológica. Correndo todos os minutos até ao prolongamento, nos penáltis.""O que é facto é que fizemos história. Cada português, sobretudo os mais jovens, sabiam o vosso nome, um por um, e vibravam, com cada lance. Tudo era acompanhado ao minuto e ao segundo, e ganhámos.""Em nome de todos os portugueses vou condecondecorar-vos por esta vitória de campeões do Mundo."