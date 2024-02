Mário Silva após a goleada sofrida frente ao Sporting: «Resultado envergonha-me»

Mário Silva mostrou-se profundamente chateado com o resultado sofrido, este sábado, pelo Benfica frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha, duelo a contar para a 15.ª jornada da Liga Placard que terminou com uma goleada leonina porEm declarações no final da partida aos microfones do 'Canal 11', o treinador dos encarnados assumiu estar envergonhado pelo resultado dilatado no dérbi. "Eu tradicionalmente digo, em todas as equipas que estou, que não existe justiça no desporto. Os resultados são consequências de ações dentro de campo para quem joga mais ou cria mais ou para quem joga menos ou cria menos. Isso pouco me importa andar agora à procura de justiça aqui, não é isso que me caracteriza principalmente. Primeiro, dizer que acho que existem dois momentos distintos no jogo. Um momento em que o Benfica competiu muito bem, independentemente de estar ou não à frente do resultado, em que, infelizmente, e isto vai-nos acontecendo, vamos pagando caro algumas situações específicas que nos são assinaladas, umas com razão, outras parece-me que sem, mas faz parte. Situações específicas de bolas paradas que nos vão prejudicando. O 2-1 é um lance de bola parada, que na prática é uma grande penalidade porque surge praticamente na marca dos 6 metros. O 3-1 acontece através de uma expulsão e de uma superioridade numérica [do Sporting]. São lances que tradicionalmente nos têm vindo a prejudicar e que nós temos que aprender e ganhar maturidade para perceber que nos estamos a prejudicar nesses momentos", começou por dizer o técnico das águias.Mário Silva revela que a falta de competitividade, com "22 dias" sem competir, acabou por ter alguma influência na quebra de rendimento do coletivo na segunda parte. "Parece-me que até metade da segunda parte a equipa esteve caracterizada. Eu podia apresentar aqui um sem número de desculpas e dizer que parte do plantel só chegou há três dias ao Benfica, que temos gente condicionada, que 22 dias sem podermos competir juntos, ao contrário do nosso adversário, faz diferença. Mas o que me apraz mais dizer é que o resultado me envergonha porque eu sou o principal responsável por esta equipa e aquilo que eu tinha algum receio acabou por acontecer nos últimos 10 minutos do jogo. Tivemos uma dificuldade muito grande em nos caracterizarmos na adversidade. Não é normal o Benfica cometer erros com o guarda-redes subido. Toda a gente sabe, e se forem honestos é só verem o número de golos que sofremos, que somos a melhor equipa em Portugal a jogar com o Léo subido. Não é normal cometermos erros nesse aspeto do jogo. Não é normal sofrermos golos com um guarda-redes subido. Fomos só em cima da vontade e ir só com a vontade não chega. Sabíamos que este jogo só valia três pontos, não nos tira fora da competição que queremos ganhar e espero que nos torne mais fortes para o futuro", começou por dizer o técnico dos encarnados.Antes de recolher aos balneários, o treinador do Benfica deixou ainda uma mensagem de parabéns a Diogo Ribeiro, jovem nadador que hoje conquistou a segunda medalha de ouro nos Mundiais de natação que se disputam em Doha, capital do Qatar. "Sendo eu um homem do desporto, e a última vez que falei disse que não valia tudo para ganhar, acho que é preciso saber estar no desporto com os valores certos. Então, quero dar os parabéns ao Diogo Ribeiro porque acho que é um fenómeno no que à natação diz respeito, uma modalidade que nos tem dito muito pouco em Portugal. O Diogo é um exemplo para todos nós. Dignifica o nome de Portugal lá fora e acho que, para um miúdo de 19 anos, com uma história de vida muito peculiar e atípica, eram uns parabéns merecidos", terminou.